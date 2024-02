Con il Superbonus "c'è un buco da 160 miliardi nel bilancio dello Stato", "11mila aziende fantasma" e "truffe stimate per decine i miliardi penso che sia oggettivamente una misura irresponsabile e purtroppo non era gratuita, la stanno pagando tutti gli italiani anche quelli che una casa non ce l'hanno con una media che viaggia dai due ai tremila euro a testa". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tg2 Post



