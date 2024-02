La Corte Suprema Usa si esprimerà sull'immunità di Trump

La Corte Suprema ha deciso di ascoltare gli argomenti sull'immunità di Donald Trump nel caso che lo vede accusato dal procuratore speciale Jack Smith di aver voluto sovvertire le elezioni del 2020, ritardando così ulteriormente il processo federale. Il massimo tribunale americano ha fissato le udienze nella settimana che inizia il 22 aprile.

Si tratta della seconda volta che la Corte Suprema entra in gioco in un procedimento a carico dell'ex presidente. A inizio mese, infatti, i nove saggi hanno ascoltato le argomentazioni pro e contro l'esclusione di Trump dalle elezioni in virtù del 14esimo emendamento che la prevede in caso di "partecipazione o istigazione a un'insurrezione". Nel caso del tycoon l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.



