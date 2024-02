Gli Usa a Israele, 'lasciate pregare i fedeli ad Al Aqsa'

Gli Stati Uniti hanno esortato Israele a consentire ai musulmani di pregare nel complesso della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme durante il Ramadan, dopo che un ministro di estrema destra ha proposto di vietare ai palestinesi della Cisgiordania occupata di pregare lì. "Continuiamo a sollecitare Israele a facilitare l'accesso alla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei) per i fedeli pacifici durante il Ramadan, in linea con la pratica passata", ha detto in un briefing il ;;portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.



