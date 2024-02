Le Borse europee chiudono deboli con gli investitori che guardano ad una serie di dati macroeconomici americani. Dopo il Pil del quarto trimestre l'attenzione si concentra ora sull'inflazione americana prevista per domani. Tutti elementi che saranno utili per la prossima decisione della Fed sulla politica monetaria.

Positiva Francoforte (+0,25%), poco mossa Parigi (+0,08%), in calo Londra (-0,76%).



