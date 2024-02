Urso, Byd in Italia? Abbiamo contatti con diverse case auto

"Abbiamo contatti con diverse case automobilistiche". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita allo stabilimento ex Ilva di Taranto, rispondendo a una domanda su un possibile contatto con la cinese Byd.

"Abbiamo lavorato sin dall'inizio della legislatura - ha proseguito - per migliorare l'attrattività del Paese. Questo vale anche per il settore dell'automotive. Siamo l'unico Paese europeo che produce auto ad avere un unico produttore".



