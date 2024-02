Conte, data storica, prima presidente di Regione M5s

"Sono date storiche: abbiamo la prima presidente donna della Regione Sardegna e la prima presidente di Regione del M5s", lo ha detto Giuseppe Conte durante il breve incontro con i giornalisti insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein e ad Alessandra Todde, ormai quasi ufficialmente governatrice della Sardegna. "È la prima volta che il movimento esprime un presidente di Regione - sottolinea l'ex premier -. È stato fatto un gran lavoro, dalle forze politiche a quelle civiche, per elaborare un progetto serio, credibile per i cittadini. Sono davvero felicissimo".

"Ovviamente, e anche in prospettiva futura, ci fa ben pensare che quando c'è un progetto serio, c'è un lavoro con le comunità si possa ottenere dei risultati così sorprendenti rispetto alle aspettative", ha aggiunto. Dalla Sardegna a Roma il campo largo continua? "Questo è un campo giusto", chiude sorridendo il presidente pentastellato.



