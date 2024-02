La Borsa di Hong Kong chiude la seduta positiva, in attesa dei rilascio dei dati macroeconomici Usa che in settimana forniranno nuove indicazioni sulle possibili mosse da parte della Federal Reserve in materia di tassi: l'indice Hang Seng sale dello 0,94%, portandosi a 16.790,80 punti.



