Kuleba, "stanchezza dell'Ucraina? E' narrativa falsa"

"La narrativa sulla 'stanchezza dell'Ucraina'non è basata su prove né sull'evidenza. Gli alleati non si stancano di sostenere l'Ucraina. Questa narrazione è erroneamente amplificata dai media". Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba al Kyiv Independent al forum "Ucraina. Anno 2024" il 25 febbraio.

"I paesi europei hanno dimostrato una comprensione assoluta - ha aggiunto - delle decisioni che devono essere prese per sostenere l'Ucraina. Gli Stati Uniti non sono ancora in grado di fornire informazioni concrete sugli aiuti futuri. La situazione è complicata e tutti dicono che andrà tutto bene, ma nessuno dice quando".



