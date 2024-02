Zelensky, 'Mosca conosceva i piani per la controffensiva'

(ANSA-AFP) - KIEV, 25 FEB - Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il Cremlino ha messo le mani sui piani della controffensiva dello scorso anno e conosceva quindi in anticipo le mosse di Kiev prima che queste iniziassero. "I piani della nostra controffensiva erano sul tavolo del Cremlino prima che la controffensiva iniziasse" a causa di "fughe di notizie", ha detto nella conferenza stampa per i due anni dall'invasione.

Zelensky ha aggiunto che i suoi generali stanno preparando diversi piani alternativi per la strategia di guerra di quest'anno. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA