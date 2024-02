Schlein, sui fatti di Pisa nessun senso istituzioni della Meloni

"Io vorrei che sui fatti di Pisa gli esponenti del centrodestra rompessero il silenzio. E che soprattutto lo facesse Giorgia Meloni, che sta dimostrando di non avere alcun senso delle istituzioni. La smetta di nascondersi dietro i suoi ministri e venga a riferire su quanto é accaduto direttamente in Parlamento". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Vibo Valentia a margine di un'iniziativa a sostegno di Enzo Romeo, candidato a sindaco della coalizione progressista che vede insieme Partito Democratico, Cinquestelle e Sinistra italiana.

"É tempo - ha aggiunto Schlein - che la Presidente del Consiglio dica qualcosa su quanto è accaduto e sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione degli episodi molto gravi accaduti a Pisa, con le manganellate da parte dei poliziotti agli studenti ma anche sugli episodi analoghi accaduti in precedenza. Non è la prima volta, purtroppo, che assistiamo a fatti di questo tipo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA