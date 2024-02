Von der Leyen, Kiev avrà più risorse e munizioni dall'Europa

"L'Europa vi sosterrà finché necessario, ci sarà più sostegno finanziario, più munizioni". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'aeroporto Antonov di Kiev, alla cerimonia in onore dei soldati ucraini protagonisti della battaglia di Hostomel, con il presidente Volodymyr Zelensky, la premier Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali giunti nella capitale per il secondo anniversario del conflitto. "Non c'è luogo migliore di questo aeroporto per ricordare il nostro impegno per l'Ucraina", ha aggiunto ricordando che qui c'era il più grande aereo del mondo, l'Antonov An-225 Mriya, "e Mriya vuol dire sogno. Il sogno che hanno gli ucraini è di avere posto nella famiglia europea e insieme realizzeremo questo sogno. L'Ucraina in pace farà parte dell'Europa".

