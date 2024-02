Meloni,in Ucraina equilibrio condizione per ipotesi diplomatica

"Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni. Invece noi oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto, che è la precondizione di qualsiasi ipotesi diplomatica". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Kiev per il secondo anniversario della guerra in Ucraina.

"Il gioco è sempre lo stesso - ha aggiunto in un breve punto stampa a margine di una cerimonia all'aeroporto Antonov -: non si può scambiare una invasione con la pace. Quello che si può fare è costruire un equilibrio che consenta a un certo punto di cercare un'altra soluzione".



