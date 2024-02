"Non sostenere l'Ucraina in questo momento critico no sarà mai dimenticato. La camera deve approvare il piano di sicurezza nazionale per finanziare" Kiev.

Lo afferma Joe Biden. "E' urgente finanziare l'Ucraina. Il piano è stato approvato in Senato. Il tempo stringe", aggiunge Biden.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA