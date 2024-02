Salvini, terzo mandato se non passa amen però mi dispiace

Terzo mandato? "Decide liberamente il Parlamento, non c'è nessun problema di maggioranza, né di governo e abbiamo altri quattro anni davanti per aiutare gli italiani a lavorare di più e a stare meglio".

Risponde così il vicepremier Matteo Salvini, oggi a Cagliari nel suo quarto giorno consecutivo, in visita al cantiere del mercato di San Benedetto, accompagnato questa volta dal sindaco e candidato del centrodestra Paolo Truzzu. "Il terzo mandato se passa, passa, se non passa, amen, certo mi dispiace perché se si trova un buon sindaco o un buon governatore è giusto che si possa continuare a sceglierlo".



