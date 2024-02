Primo via libera dall'Ue a due vaccini contro l'aviaria H5N1

Il Comitato per i medicinali di uso umano (Chmp) dell'Agenzia del farmaco europea (Ema) ha espresso parere positivo all'approvazione di due vaccini per prevenire l'infezione da virus influenzale A/H5N1, responsabile dell'influenza aviaria. Ora si attende l'approvazione definitiva dal parte della Commissione Europea.

Il primo dei due vaccini (denominato Celldemic) è indicato per gli adulti e i bambini con più di sei mesi e può essere usato in caso di focolai di influenza che hanno origine dagli animali e nei casi in cui le autorità sanitarie temano una imminente pandemia.

Il secondo vaccino (Incellipan), per cui il Chmp raccomanda un'autorizzazione condizionata, è da utilizzare solo una volta che le autorità sanitarie abbiano dichiarato lo stato di pandemia. "In caso di pandemia, una volta identificato il ceppo virale che la causa, il produttore può includere questo ceppo nel vaccino pandemico", scrive l'Ema.

Entrambi i vaccini sono prodotti dalla farmaceutica Seqirus.





