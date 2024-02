Il primo lander privato si è posato sulla Luna. E' Odysseus, dell'azienda texana Intuitive Machine.

E' una prima assoluta nella storia dell'era spaziale e segna anche il ritorno di un veicolo americano sulla Luna a 52 anni dall'ultima missione del programma Apollo. Lanciato il 15 febbraio scorso, Odysseus è entrato nell'orbita lunare il 21 febbraio, dopo aver percorso un milione di chilometri. La manovra di allungaggio si è svolta come previsto, ma ci sono stati momenti di tensione perchè inizialmente non si riusciva a ricevere il segnale. Dopo alcuni tentativi con più antenne da Terra, finalmente è arrivato il 'bip' dal lander.

E' stato un segnale debole, quello arrivato a Terra dall'antenna principale di Odysseus, ma sufficiente a far tirare un sospiro di sollievo e a scatenare un applauso sempre più forte e convinto. "Possiamo confermare senza dubbio che il nostro veicolo è sulla superficie della Luna e che stiamo trasmettendo", ha detto il direttore di volo Tim Crain non appena è stato ricevuto il segnale. Adesso si attendono aggiornamenti sulle condizioni del lander.

La missione Im-1 ha raggiunto così il suo obiettivo, cruciale per il futuro dei programmi lunari e per la Lunar Space Economy.



