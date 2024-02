Conte apre alle primarie per il comune di Bari

"Il M5S ha più volte ribadito di non ritenere lo strumento delle primarie come il più adatto a individuare il migliore candidato per attuare un programma comune a forze politiche di diversa estrazione", ma "la situazione che si è venuta a creare su Bari è davvero singolare per cui prendiamo atto e apprezziamo il gesto di grande apertura compiuto da Laforgia". Lo dichiara il leader Giuseppe Conte. "A questa sua proposta non ci opponiamo, anzi auspichiamo che possa contribuire ad aprire e a concentrare il dibattito cittadino sui temi e progetti per Bari che ci stanno a cuore".



