Borsa: Milano tiene (+0,8%) con le banche, debole Snam

Piazza Affari vira la boa di metà giornata senza particolari sussulti, rimanendo di qualche frazione la Borsa migliore in Europa: a Milano l'indice Ftse Mib sale infatti dello 0,8%, con Parigi in rialzo dello 0,6%, mentre Londra e Francoforte sono piatte.

Tra i titoli principali del listino milanese prosegue la corsa delle banche dopo scenario tracciato da Il Foglio su un consolidamento del settore che passerebbe da una grande operazione che coinvolge Unicredit, Mediobanca e Generali. Così il gruppo di piazzetta Cuccia sale del 5%, Generali e Banca Generali del 3,8%, Banco Bpm del 3,5%. Cauta Unicredit in aumento di circa un punto percentuale. Piatta Tim, in calo dello 0,8% Erg e dello 0,9% Snam.

Nel settore energia il gas riduce le perdite e ora cede l'1,8% a 22,7 euro correggendo i minimi dall'agosto 2021 e resta debole il petrolio, che perde l'1,6% a 77,2 dollari al barile.

Calmi i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund in lieve calo a 146 punti base.



