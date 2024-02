Via alla procedura per individuare il presidente dell'Istat

È partita la procedura per individuare il nuovo presidente dell'Istat. Una nota comunica la pubblicazione sul sito web del dipartimento della Funzione pubblica e su quello dell'Istat dell'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Gli interessati, professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini con esperienza internazionale hanno trenta giorni di tempo, fino alle 23.59 del 23 marzo 2024, per candidarsi. Il modulo di partecipazione dovrà essere inviato per posta certificato, sottoscritto e corredato da un documento d'identità in corso di validità e dal curriculum vitae.

Un organismo composto da tre membri e da un segretario, nominato con decreto del ministro per la Pa, valuterà i candidati e sottoporrà allo stesso ministro i tre ritenuti maggiormente rispondenti ai requisiti. Il ministro formulerà una proposta di nomina alla presidente del Consiglio che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, farà richiesta di parere alle commissioni parlamenti competenti di Camera e Senato. Successivamente al parere ci sarà la deliberazione definitiva del Cdm e il decreto di nomina del Presidente della Repubblica.



