Meloni,non nazionalizziamo l'ex Ilva, interesse investitori

"E' un dossier gestito pessimamente al quale tentiamo di trovare una soluzione, si dice che" l'ex Ilva "è spacciata ma c'è un mercato per l'acciaio di qualità" e il governo lavora per garantire la continuità produttiva. Ma "non voglio nazionalizzare l'Ilva penso che ci siano o margini per trovare investitori privati che abbiano davvero interesse a farla camminare. Ce ne sono diversi che si sono fatti avanti".

Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta in onda stasera su Rai1.



