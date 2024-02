In studenti europei forte senso identità e fiducia in Ue

Gli studenti europei hanno un forte senso di identità per l'Europa (95%), sostengono la cooperazione tra i paesi europei su diverse questioni, soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente e l'adozione di politiche comuni.

Così dall'indagine Iccs Iea. I risultati del 2022 puntano un faro sugli studenti di terza media: i giovanissimi hanno forte attenzione verso alcuni temi come la sostenibilità, la percezione del futuro dell'Europa e dell'Ue, la fiducia nelle istituzioni europee. Più della metà degli studenti ha fiducia nella Commissione e nel Parlamento europeo e prevede di partecipare in futuro alle elezioni europee.



