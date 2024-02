Carburanti in lieve calo, verde self a 1,865 euro al litro

Ancora in calo la quotazione internazionale del gasolio, in lieve rialzo quella della benzina. Scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolar modo per i maggiori marchi, mentre per le pompe bianche si registrano ancora aggiustamenti al rialzo.

Quiete sui listini dei prezzi consigliati.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,865 euro/litro (invariato, compagnie 1,869, pompe bianche 1,855), gasolio self service a 1,836 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,840, pompe bianche 1,827).

Benzina servito a 2,004 euro/litro (-1, compagnie 2,047, pompe bianche 1,920), diesel servito a 1,975 euro/litro (-1, compagnie 2,017, pompe bianche 1,891). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,370 euro/kg (-1, compagnie 1,394, pompe bianche 1,350), Gnl 1,213 euro/kg (-1, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,205 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,955 euro/litro (servito 2,215), gasolio self service 1,930 euro/litro (servito 2,194), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,506 euro/kg, Gnl 1,226 euro/kg.



