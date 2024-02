Borsa: l'Asia chiude positiva, si guarda alle trimestrali

Le Borse asiatiche chiudono in in deciso rialzo con gli investitori che guardano al settore tecnologico, dopo i risultati della trimestrale di Nvidia negli Stati Uniti. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali, dopo i verbali della Fed.

Tokyo (+2,19%) chiude sul massimo storico. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica si svaluta sul dollaro, a 150,19, e sull'euro a 162,86. A contrattazioni ancora in corso positive anche Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+1,1%) e Seul (+0,41%). In controtendenza Mumbai (-0,45%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi di Francia, Germania, Regno Unito, dell'Eurozona e degli Usa.

L'inflazione in seconda lettura dell'Italia e dell'Ue. Attesi i verbali della riunione di gennaio della Bce. Dagli Stati Uniti le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le vendite delle abitazioni e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Eia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA