Von der Leyen, screening su adesione Kiev pronto in estate

"Stiamo facendo progressi eccellenti nel percorso di screening" delle riforme da fare in vista dell'adesione, "e ciò è molto buono ma non credo che saremo pronti prima delle elezioni. Il lavoro sulle diverse posizioni nei negoziati prende infatti del tempo. Credo che saremo pronti all'inizio dell'estate". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sui tempi dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue.



