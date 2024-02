Von der Leyen, 'ci difenderemo da anti-Ue e amici Putin'

"Dobbiamo proteggere la nostra democrazia e i nostri valori. Il nostro appeal è così grande che tanti altri Paesi vogliono unirsi. Dobbiamo difenderci dall'euroscettcismo e dagli amici di Putin, dentro e fuori dall'Ue" Lo ha detto Ursula von der Leyen nella conferenza stampa organizzata per la sua candidatura alla presidenza della Commissione per il Ppe. "Io lavoro con i partiti pro-Ue, pro-Nato, pro-Ucraina, con coloro che chiaramente supportano i valori dell'Ue, con chi difende la democrazia, con chi difende i nostri valori nei confronti degli amici di Putin" ha detto von der Leyen rispondendo a chi gli chiede se è possibile una nuova maggioranza con il gruppo Ecr al suo interno. "Non so come sarà formato Ecr dopo le elezioni ed è possibile che alcuni partiti escano da Ecr per unirsi al Ppe", ha aggiunto in merito all'ipotesi dell'ingresso di Fidesz nei Conservatori.



