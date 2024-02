Usa 2024, Trump: DeSantis è nella shortlist per il mio vice

C'è anche Ron DeSantis tra i sei possibili vice di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca.

Lo ha detto il tycoon in un dibattito su Fox News, quando l'anchor Laura Ingraham gli ha elencato sei nomi chiedendogli se sono tutti nella sua shortlist e ottenendo una risposta affermativa. Si tratta, oltre a DeSantis, del senatore afroamericano Tim Scott, dell'imprenditore tech Vivek Ramaswamy, del deputato della Florida Byron Donalds, della governatrice del South Dakota Kristi Noem e dell'ex deputata dem delle Hawaii Tulsi Gabbard. Non è dato sapere quanto si tratti di una risposta tattica da parte di Trump.

La campagna del tycoon ha raccolto solo 8,8 milioni di dollari in gennaio, contro i 42 di quella del suo rivale Joe Biden. Lo rivelano le dichiarazioni finanziarie alla commissione elettorale federale. Trump aveva in cassa 30 milioni alla fine del mese scorso, 3 milioni in meno rispetto a dicembre, mentre il presidente Usa può contare su 130 milioni. Da questo punto di vista quindi il leader dem surclassa il suo avversario.



