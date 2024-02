Spot sicurezza: il regista, 'rammaricato, farò modifiche'

(V. Ansa "Spot senza cintura sulla..." delle 19.40) "Rammaricano le polemiche sugli spot riguardo la sicurezza stradale, che sono stati realizzati unicamente con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani su alcuni comportamenti della vita di tutti i giorni, senza edulcorazioni.

L'intento di questi filmati è e rimane educativo, apporteremo quindi alcune modifiche affinché gli spettatori non vengano distolti dall'unico obiettivo che ci sta veramente a cuore: sensibilizzare tutti a contribuire, ognuno nel suo piccolo, a salvare vite umane". Così Daniele Falleri, regista degli spot riguardanti la sicurezza strada.

Fonti del Mit, specificano che i filmati non sono ancora andati in onda sulla tv pubblica né è stata definita la loro effettiva programmazione.



