Salvini, io e Giorgia uniti e compatti, in lei ho un'amica

"In chiave nazionale più su qualche giornalone, sul Corriere o sulla Repubblica, provano ad allontanare me e Giorgia più andiamo avanti insieme e compatti come una sola persona per cinque anni, non un minuto di meno".

Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Cagliari per Paolo Truzzu. "Più provano a farci litigare più cementano quella che non è solo alleanza politica, è che in Giorgia - ha aggiunto parlando della premier Meloni - non ho trovato un'alleata e un'ottima presidente del Consiglio ma un'amica. E in politica questo fa la differenza".



