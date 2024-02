Nordio, 'contrario al reato di omicidio sul lavoro'

"Proprio questa mattina in Cdm questo argomento è stato trattato, anche con l'ipotesi di eventuali sanzioni penali. Non è stato trattato il principio, al quale sarei anche abbastanza contrario, dell'introduzione dell'omicidio sul lavoro perché con l'esperienza dell'omicidio stradale, che ha aumentato a dismisura la pena, gli incidenti non sono diminuiti ma aumentati". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera, in merito ad eventuali provvedimenti normativi che puntino a fronteggiare il problema delle morti sul lavoro. "Sono allo studio altre misure per contrastare il lavoro sommerso", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA