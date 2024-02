'Forse 1.000 soldati Kiev catturati o dispersi a Avdiivka'

Potrebbero essere centinaia i soldati ucraini catturati nell'avanzata delle unità russe o scomparsi durante la caotica ritirata ucraina da Avdiivka: lo scrive il New York Times, citando alti dirigenti occidentali e soldati che combattono per Kiev Le stime sul numero di ucraini catturati o dispersi variano e un conteggio preciso potrebbe non essere possibile finché Kiev non consoliderà nuove linee difensive fuori dalla città. Ma due soldati a conoscenza della ritirata da Avdiivka ritengono che siano tra gli 850 e i 1.000 soldati. I dirigenti occidentali hanno indicato che la cifra sembra accurata.



