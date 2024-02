Cisl, patto di responsabilità per fermare strage sul lavoro

Un "patto di responsabilità" che impegni governo, istituzioni, enti e parti sociali in una "strategia nazionale" sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro: è la proposta della Cisl che dopo la tragedia di Firenze ha lanciato una mobilitazione nazionale con assemblee e lo slogan "Fermiamo la scia di sangue". Il documento si articola in dieci punti, tra cui formazione, prevenzione, controlli.

garanzie uguali per appalti privati e pubblici. Proposte che, spiega, "vogliono richiamare tutti gli attori sociali ad una responsabilità collettiva e rilanciare una rinnovata stagione di confronto per fermare le morti e gli infortuni".



