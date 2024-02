Ambasciata russa, 'Navalny affare interno, accuse inaccettabili'

La morte di Navalny "è una questione interna che riguarda solo la Russia, che sta effettuando le perizie e gli accertamenti necessari per individuare le cause reali dell'incidente". E' il commento dell'ambasciata di Mosca dopo la convocazione di Alexey Paramonov alla Farnesina.

"All'ambasciatore - si legge in una nota - sono state manifestate alcune valutazioni politicamente faziose sulla situazione politica interna russa". Da parte russa, "è stato sottolineato che i tentativi degli occidentali di strumentalizzare politicamente la morte di Navalny, nonché di formulare accuse di vario genere contro Mosca, sono inutili e inaccettabili".



