In Cdm l'esame del decreto sulle sanzioni tributarie

Il consiglio dei ministri avvierà domani l'esame preliminare del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale sulle sanzioni tributarie.

Proprio ieri il viceministro all'Economia, Maurizio Leo aveva spiegato che si stava procedendo alle "ultime limature". Si interverra' - spiegava Leo - "in linea con quanto previsto dalla delega, sulla proporzionalita' delle sanzioni amministrative" ma anche su quelle "penali, per fare chiarezza ad esempio su crediti non spettanti o inesistenti".



