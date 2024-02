Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina, secondo le proiezioni dell'Associated Press. La vittoria del presidente statunitense contro il deputato del Minnesota Dean Phillips e la scrittrice Marianne Williamson non è una sorpresa, ora si tratta di vedere quali sono stati i margini. In palio in South Carolina ci sono 55 delegati sui 2.000 necessari a vincere la nomination democratica alle presidenziali di novembre.



