Un operaio di 51 anni è morto all'alba nella zona esterna dell'azienda Feralpi a Lonato, nel Bresciano.

L'uomo, dipendente di un'azienda esterna, stava manovrando una pala meccanica quando, per cause ancora da accertare, avrebbe rovesciato del materiale incandescente sul mezzo, che ha preso fuoco.

I pompieri, allertati per un incendio, quando sono riusciti a spegnere le fiamme hanno trovato il corpo carbonizzato dell'uomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA