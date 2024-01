Globe Soccer Awards a Dubai, Haaland calciatore dell'anno

Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno ai Globe Soccer Awards a Dubai.

Il norvegese del Manchester City ha battuto Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Bernardo Silva e Vinicius Junior.

Gloria anche per l'Italia. Cristiano Giuntoli è stato indicato come migliore direttore sportivo. Il premio come miglior allenatore è andato a Pep Guardiola. C'erano anche tre italiani indicati tra i finalisti: Carlo Ancelotti, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.

Miglior club il Manchester City. Cristiano Ronaldo ha invece vinto il premio come miglior giocatore dell'anno scelto dai fan, superando Jude Bellingham e Lionel Messi. L'inglese del Real Madrid si è aggiudicato quello di miglior giocatore emergente.





