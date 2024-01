Crosetto, Italia accoglierà 100 bimbi palestinesi per cure

"L'Italia accoglierà circa cento bambini palestinesi affetti da gravi complicazioni che, accompagnati dalle loro famiglie, riceveranno assistenza sanitaria presso alcune strutture ospedaliere sul territorio nazionale". Lo ha annunciato in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ieri ha incontrato in videoconferenza il suo omologo francese Sébastien Lecornu.

Parlando della situazione nella Striscia, i due ministri hanno invitato anche gli altri Paesi a fornire sostegno sanitario a Gaza, così come fatto da Italia e Francia.

"L'iniziativa - si legge in una nota - non è stata però seguita da altri Paesi e ciò preoccupa non poco anche in relazione al fatto che a breve le navi ospedale dei due paesi dovranno rientrare per motivi logistici e operativi".

"L'Italia - conclude il comunicato - sta pianificando l'invio di un ospedale militare da campo, e in tal senso vi sono in corso interlocuzioni con l'Egitto, viste anche le proibitive condizioni di sicurezza nella Striscia di Gaza. Anche su questo Roma e Parigi potrebbero lavorare assieme e auspicano che all'iniziativa possano aderire anche altri Paesi, come ha fatto il Qatar nel caso della nave Vulcano".



