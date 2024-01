Inps, senza Dpcm i titoli di Stato vanno indicati in Isee

La legge di Bilancio ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'Isee, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. L'entrata in vigore di questa disposizione, avverte l'Inps in un messaggio, "non è immediata essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento sulla disciplina dell'Isee. Resta pertanto immutata - avverte l'Istituto - la disciplina Isee relativa al patrimonio mobiliare" e "l'obbligo di indicare nelle Dsu presentate da gennaio tutti i rapporti finanziari".



