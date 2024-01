Pattinaggio: Italia conquista oro e bronzo agli Europei

L'Italia domina i Campionati europei di pattinaggio a Kaunas, in Lituania: Matteo Guarise e Lucrezia Beccari hanno conquistato l'oro nella gara delle coppie di artistico mentre l'altra coppia azzurra Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si è aggiudicata il bronzo. Argento per i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava.

Gara ricca di colpi di scena. Terzi al termine del programma corto mercoledì, Beccari e Guarise hanno ottenuto un punteggio di 199,19 punti grazie a una performance senza fallo nel libero, pattinato sulla musica del musical "Cats". Argento ai georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (196,16 punti) che ieri avevano chiuso al primo posto.

In assenza dei pattinatori russi, esclusi a causa della guerra in Ucraina, l'Italia ha conquistato un secondo podio con il bronzo di Rebecca Ghilardi e Filipo Ambrosini (195,68).

La classifica del giorno prima è stata completamente stravolta poiché i favoriti tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, secondi ieri, sono retrocessi al quinto posto.





