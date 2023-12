Le Borse europee chiudono contrastate in attesa delle decisioni delle banche centrali nel corso della settimana. In vista del dato dell'inflazione degli Stati Uniti i titoli di Stato sono stabili mentre l'euro scende a 1,0749 sul dollaro.

Positive Parigi (+0,33%) e Francoforte (+0,21%). In calo Londra (-0,13%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA