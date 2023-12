Scherma: coppa del mondo,Alice Volpi oro nel fioretto a Novi Sad

E' d'oro il fioretto di Alice Volpi.

L'azzurra, campionessa mondiale in carica, trionfa nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Novi Sad, in Serbia. L'Italia festeggia anche il terzo posto di Pietro Torre nel Grand Prix di sciabola a Orleans.

La nuova stagione del fioretto femminile comincia così come era finita la vecchia, con il successo di Volpi. Ottimo sesto posto di Francesca Palumbo, fermata nel derby azzurro nei quarti di finale.

Domani l'ultima giornata di gare a Novi Sad con la prova a squadre. Il quartetto delle fiorettiste azzurre sarà lo stesso che è salito sul tetto del mondo a Milano 2023, con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo.

A Orleans, bronzo nella prova maschile per Torre, che bissa il terzo posto della prima gara stagionale che si è svolta ad Algeri. Il classe 2002 conferma così il suo grande inizio di stagione. Quinto Luigi Samele. Seconda medaglia consecutiva in due prove stagionali del circuito iridato per Pietro Torre, che appena un mese fa con il terzo posto era salito per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA