Nuoto: Europei 25 m: Italia argento e record nella 4X50 sl mista

Italia sul podio agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Otopeni, in Romania. In chiusura di giornata è stata la staffetta 4X50 sl mista a conquistare la medaglia d'argento: Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Jasmine Nocentini e Silvia Di Pietro si sono dovuti arrendere solo alla Gran Bretagna, oro in 1'27"75, mentre il quartetto azzurro ha chiuso in 1'28''28 con record italiano, che migliora l'1'29"22 di Luca Dotto, Marco Orsi, Erika Ferraioli e della stessa Di Pietro in finale ai Mondiali di Doha 2014. Bronzo per la Francia in 1'28"35.



