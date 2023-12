Sarafine è la vincitrice di X Factor 2023

La vincitrice dell'edizione italiana 2023 di X Factor è Sarafine. 34 anni, di origini calabresi, poi trasferitasi a Bruxelles e che per il suo sogno di vivere di musica ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa, Sarafine ha conquistato il pubblico del televoto con un duetto internazionale con gli Ofenbach, l'inedito 'Malati di gioia' e un medley dei suoi 'cavalli di battaglia' ad X Factor.

La vittoria al termine di una finale durante la quale i quattro concorrenti in gara si sono sfidati all'ultima nota, duetti eccellenti oltre ai loro brani inediti. Come super ospite, Gianni Morandi.



