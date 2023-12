Hamas, 'sventato blitz militare, morto soldato ostaggio'

L'ala militare di Hamas, Brigata Ezzedin al-Qssam, ha affermato di aver sventato oggi un tentativo israeliano di liberare uno degli ostaggi il quale - ha aggiunto - ''è rimasto ucciso'' nell'operazione. In Israele finora non c'è alcun commento al riguardo. Secondo Hamas l'unità speciale israeliana incaricata del blitz è stata scoperta tempestivamente e ha subito perdite. E' allora intervenuta l'aviazione che ha bombardato la zona. In questo evento ''un soldato ostaggio, di 25 anni, è rimasto ucciso''. I miliziani di Hamas affermano di aver recuperato sul terreno un fucile israeliano ed un apparecchio trasmittente.



