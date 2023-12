Xi, Cina e Ue devono rispondere insieme alle sfide globali

La Cina e l'Ue devono rispondere "d'intesa alle sfide globali". Il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino le controparti europee Ursula von der Leyen e Charles Michel, ha sollecitato il "lavoro congiunto per arrivare alla fiducia politica". Per questo, le due parti "dovrebbero intensificare" gli sforzi per "essere partner in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, rafforzare costantemente la fiducia politica reciproca" e raggiungere un consenso strategico, ha osservato Xi.



