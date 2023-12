Perù, l'ex presidente Alberto Fujimori è uscito dal carcere

L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per reati di lesa umanità, è stato scarcerato oggi dopo che la Corte costituzionale ha approvato una risoluzione favorevole al suo rilascio.

Ieri, davanti a questa prospettiva, la Corte interamericana dei diritti umani (Ichr) aveva esortato il governo peruviano a non procedere a detta liberazione finché essa non avesse verificato se l'applicazione di un indulto si applicava al suo tipo di condanna.

L'ex capo dello Stato stava scontando 25 anni di carcere essendo stato considerato il mandante di due massacri.



