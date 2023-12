Il sindaco di New York crolla nei sondaggi, è al 28%

In Usa c'è un leader democratico che ha un tasso di approvazione molto più basso di quello di Joe Biden: il sindaco di New York Eric Adams, crollato al 28% in un sondaggio della Quinnipiac University, la percentuale più bassa per qualsiasi primo cittadino da quando l'ateneo ha iniziato le sue rilevazioni elettorali nel 1996.

A trascinare sott'acqua Adams i timori per i tagli di bilancio e la scarsa accessibilità degli alloggi nella Grande Mela, sullo sfondo di un'inchiesta per donazioni elettorali straniere illegali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA