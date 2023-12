La Cina registra a novembre un surplus commerciale di 68,39 miliardi di dollari, in rialzo sui 66,49 miliardi dello stesso mese del 2022 e ben oltre i 58 miliardi stimati alla vigilia dagli analisti. I dati, diffusi dalle Dogane cinesi, beneficiano di un export tornato a sorpresa positivo - per la prima volta in 7 mesi - grazie alla frazionale crescita dello 0,5% contro attese a -1,1%, mentre l'import cede lo 0,6% a fronte di previsioni pari a +3,3%.



