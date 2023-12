"Per quanto concerne l'emendamento del governo alla manovra la modifica chiarirà che non vi saranno penalizzazioni per le pensioni di vecchiaia. Per il comparto sanità sarà previsto anche un ulteriore meccanismo di tutela".

Lo chiarisce il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intercettato in Senato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA