Amadeus, Roberto Bolle nella serata finale di Sanremo

Amadeus ha annunciato al Tg1 delle 20 che "Roberto Bolle sarà nella serata finale del festival di Sanremo per un incontro di danza classica nel tempo del pop". Il ballerino di fama mondiale ha mandato un messaggio: "Wow! Ciao Ama grazie mille. Mi vuoi per ultima serata di Sanremo e io non vedo l'ora di portare la danza su un palcosccenico così amato da tutti gli italiani!". Amadeus ha commentato: "Sono onorato che abbia accettato l'invito". E poi ha lanciato l'appuntamento con la finalissima di Sanremo Giovani il 19 dicembre: "Ci saranno i 27 big che verranno a fare in bocca al lupo ai giovani, tre di loro completeranno il cast".



